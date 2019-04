O português Miguel Patrício vai ser o novo CEO da gigante Kraft Heinz

Miguel Patrício será, a partir de Julho, o CEO da Kraft Heinz, a quinta maior empresa a nível mundial, cujo maior accionista é a Berkshire Hathaway, do magnata Warren Buffet. O português substituirá o brasileiro Bernardo Hees, que sairá da empresa no mês de Junho, depois de praticamente seis anos enquanto administrador executivo do grupo.

Depois de mais de duas décadas ao serviço do grupo cervejeiro AB InBev — os últimos seis anos foram passados enquanto director de marketing —, Miguel Patrício vai procurar dar uma nova imagem à empresa que, só este ano, já viu as acções descerem aproximadamente 20%. O homem de 52 anos fez toda a carreira empresarial fora de Portugal, passando por multinacionais. A nível académico, Miguel Patrício fez um bacharelato em Gestão de Empresas na Fundação Getulia Vargas, em São Paulo, no Brasil.

Foto Português já passou por alguns dos maiores grupos do sector CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Em declarações à CNBC, Miguel Patrício acredita que a experiência no marketing poderá fazer a diferença de forma positiva para a empresa: “Eu trago um perfil muito diferente [do Hees]. O meu perfil pode ajudar o futuro. Não é sobre gostar do que aconteceu, é sobre perceber o futuro. Precisamos de liderar, não de seguir.”

O novo CEO da Kraft Heinz explicou que se focará na melhoria da rapidez do grupo, no crescimento orgânico e na construção da marca, que procurará direccionar mais para os consumidores. Miguel Patrício preferiu não comentar as opções do anterior gestor, acreditando ser “muito natural” que Bernardo Hees seja substituído após seis anos enquanto administrador executivo.

“O Miguel é um líder de negócios experiente com um registo de construção de marcas icónicas a nível global”, afirmou Alex Behring, presidente do Conselho de Administração da Kraft Heinz, em comunicado. Alex Behring destaca ainda a capacidade de o português fazer crescer as receitas através do desenvolvimento de recursos humanos e inovação.

Em 2018, o grupo tinha 38 mil empregados e registou prejuízos de 10,3 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros), depois de ter conseguido um lucro de 8 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros) em 2017. Desde o anúncio do afastamento de Bernardo Hees, o valor das acções do grupo Kraft Heinz subiu ligeiramente antes da abertura de Wall Street. Actualmente, a Kraft Heinz vale menos de metade do que quando foi criada em 2015, através da fusão da H.J. Heinz e da Kraft Foods.