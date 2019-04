Greve dos motoristas da João Pires só pára quando forem ouvidos pela empresa

A segunda-feira de Páscoa é tradicionalmente um dia de pouca actividade laboral nos concelhos do Alto Minho, pelo que o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) acredita que a adesão à greve convocada pelos trabalhadores de uma das maiores empresas de camionagem portuguesas, a João Pires Transportes, terá maior repercussão a partir de amanhã. Filipe Costa, dirigente deste sindicato, disse ao PÚBLICO que terão aderido cerca de 20 motoristas à paralisação desta segunda-feira.

De acordo com a informação do sindicato, a João Pires Transporte tem 175 motoristas, 40 dos quais estão associados ao sindicato que decretou a paralisação. A empresa tem uma frota de quase 200 camiões e é uma das mais relevantes do país no transporte de mercadorias.

Do caderno de reivindicações que justifica a adesão à greve, consta a necessidade de rever a folha salarial dos trabalhadores, fazendo-a espelhar as ajudas de custo que os motoristas recebem. Filipe Costa admite que a empresa paga aos trabalhadores muito acima da média e da concorrência, com motoristas a receberem 1700 e 1800 euros líquidos por mês. Mas que na folha salarial, o vencimento reportado não é muito superior ao salário mínimo. “Vai quase tudo em ajudas de custo pagas informalmente. No caso de baixas médicas e de reforma, os trabalhadores serão muito penalizados”, acusa este dirigente sindical.

O sindicalista diz que já foram feitas queixas às autoridades, nomeadamente à Autoridade para as Condições de Trabalho e à Inspecção Geral de Finanças, mas desconhecem que essas diligências tenham produzido algum resultado.

Desde que entrou em vigor um novo contrato colectivo de trabalho para o sector — na sequência de um acordo formalizado entre a ANTRAM e a FECTRAM, representantes, respectivamente, das empresas e dos sindicatos do sector — que há motoristas a quem foi pago o salário realizado ao sábado, e essa é uma das situações que o sindicato quer ver regularizadas. “Nós suspendemos a greve assim que a administração da empresa nos chame para negociar”, disse Filipe Costa.

Na sequência da paralisação, na passada semana, efectuada pelo Sindicato dos Motoristas de Materias Perigosas, o SIMM também espera poder ser chamado a negociar a revisão salarial dos motoristas.

O PÚBLICO tentou contactar a João Pires Transporte, mas ainda não teve sucesso.