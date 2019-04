Vieirinha entrou lesionado para usar braçadeira na festa do PAOK

Para além das imagens da “festa rija” em Salónica, o título grego do PAOK, conquistado neste domingo, ficou marcado pela tremenda homenagem da equipa técnica ao português Vieirinha.

O extremo/lateral minhoto, capitão do PAOK, estava lesionado para esta partida, com uma rotura nos ligamentos cruzados do joelho, mas o treinador Razvan Lucescu – filho do mítico Mircea Lucescu – gastou a última substituição que tinha para permitir a Vieirinha ser ovacionado pelo Estádio Toumba e, sobretudo, usar a braçadeira de capitão no final da partida.

Vieirinha entrou aos 91 minutos, na vitória por 5-0 frente ao Levadiakos, substituindo Pelkas, jogador que até já passou pelo V. Setúbal. Já de braçadeira no braço, o internacional português ficou os instantes finais da partida junto à linha lateral: não nos esqueçamos de que o português está lesionado para os próximos seis a oito meses.

A ovação dos adeptos gregos, no vídeo abaixo, levou o jogador às lágrimas.