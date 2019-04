Portimonense explica “arte” no relvado do jogo frente ao FC Porto

O assunto deu polémica e, mais de um mês depois, o Portimonense assumiu a responsabilidade. O “corte artístico” do relvado do clube algarvio, no jogo da jornada 29, frente ao FC Porto, foi opção do próprio Portimonense e não da empresa responsável pela manutenção e corte do tapete verde de Portimão. Recorde-se que a “arte” no relvado valeu ao clube uma multa da Liga.

Nesta segunda-feira, em comunicado no site oficial, o Portimonense esclarece que “a empresa de relvados Red Relvados Algarve não tem qualquer responsabilidade no corte, uma vez que o mesmo foi solicitado, como cliente, pela SAD do Portimonense” e explica a intenção: “surpreender os adeptos presentes no estádio e, ao mesmo tempo, promover o espectáculo”. “Somos o primeiro e único clube em Portugal a fazer este tipo de corte para valorizar o espectáculo. O relvado nunca foi colocado em risco”, acrescentam.

Seguindo o conselho dado pela Liga, o clube compromete-se, ainda, a melhorar os “desenhos” feitos no relvado, não abdicando de linhas horizontais, algo que facilita o trabalho dos árbitros assistentes na análise ao fora-de-jogo.