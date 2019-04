Nápoles afunda-se na tristeza, Atalanta “cheira” Champions

O Nápoles reagiu mal à perda do título italiano e perdeu, em casa, frente à Atalanta, por 2-1. Nesta segunda-feira, na partida que fechou a jornada 33 da Liga italiana, os napolitanos – que não utilizaram Mário Rui – estiveram a ganhar, mas deixaram a equipa de Bérgamo virar o jogo.

Mertens marcou aos 28 minutos, após um cruzamento rasteiro da direita, antes de Zapata empatar, já aos 69 minutos, num lance em tudo semelhante ao do Nápoles. Este golo permite a Zapata chegar aos 21, igualando o polaco Piatek, no segundo lugar da lista dos melhores marcadores (Quagliarella lidera com 22 e Ronaldo vem mais atrás, com 19).

Pasalic, aos 80 minutos, virou um jogo que faz o Nápoles desperdiçar a oportunidade de “chutar” o Inter Milão para longe do segundo lugar – os milaneses empataram com a Roma –, enquanto a Atalanta se mantém firme na luta pela Europa: aproveitou o empate do AC Milan e colou-se à equipa de Gattuso na luta pelo quarto lugar (estão ambas com 56 pontos).