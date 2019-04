O fabuloso papel do director desportivo

Enquanto o FC Porto festejava a qualificação aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, depois de completar uma reviravolta suada no Estádio do Dragão por 3-1, as atenções da imprensa internacional centraram-se no banco dos transalpinos. Eusebio Di Francesco, o treinador, foi despedido e logo atrás foi Ramón Rodríguez Verdejo, mais conhecido por Monchi, director desportivo que ganhou reconhecimento no Sevilha. Esta figura, com as mais variadas funções no dia-a-dia de um clube, tem tido cada vez mais importância no futebol moderno.

