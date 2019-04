Bicampeões Warriors a um triunfo das meias-finais de conferência da NBA

Os bicampeões em título Golden State Warriors colocaram-se este domingo a um triunfo das meias-finais da Conferência Oeste dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao somarem o segundo triunfo consecutivo em Los Angeles, face aos Clippers (113-105).

Depois de perderem o “factor casa” com um desaire caseiro por 135-131, num segundo jogo que chegaram a liderar por 31 pontos, os Warriors ganharam em LA por oito pontos, no quarto jogo, repetindo o sucesso do terceiro (132-105).

O conjunto de Steve Kerr, que no segundo embate também perdeu, por lesão, o poste DeMarcus Cousins, lidera, assim, por 3-1 e pode fechar o apuramento na quarta-feira, no regresso a Oakland, onde abriu a série com uma vitória por 121-104.

Na quarta partida, os Warriors foram liderados por Kevin Durant, autor de 33 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e Klay Thompson, que marcou 32 pontos e acertou seis de nove triplos tentados.

Por seu lado, Stephen Curry esteve muito longe do seu melhor a lançar ao cesto — três em 14 nos “tiros” de campo —, mas ainda contribuiu com 12 pontos, dez ressaltos e sete assistências.

Na formação da casa, destaque para os 25 pontos de Shai Gilgeous-Alexander.

Antes, os Boston Celtics tornaram-se a primeira equipa a conseguir um lugar nas meias-finais de conferência, ao somarem o quarto triunfo sobre os Indiana Pacers, em reduto alheio, por 110-116.

Depois de vitórias caseiras por 84-74 e 99-91 e uma primeira fora por 104-96, os Celtics voltaram a superiorizar-se aos Pacers, que se apresentaram neste duelo desfalcados do seu principal jogador, o All Star Victor Oladipo.

Gordan Hayward, autor de 20 pontos e várias acções determinantes no quarto período, foi a principal figura do conjunto de Boston, num embate em que acertou sete de nove “tiros” de campo, incluindo os três triplos tentados.

Os também suplentes Marcus Morris (18 pontos) e Terry Rozier (11) foram também decisivos, tal como Jayson Tatum (18), Kyrie Irving (14 pontos e sete assistências), Al Horford (14 pontos e 12 ressaltos) e Jaylen Brown (13 pontos).

Bojan Bogdanovic, com 22 pontos e oito ressaltos, e Tyreke Evans, com 21 pontos, lideraram os anfitriões.

Nas meias-finais da conferência Este, os Celtics deverão enfrentar os Milwaukee Bucks, vencedores da época regular, com 60 vitórias e 22 derrotas, que estão a ganhar aos Detroit Pistons por 3-0, com quarto jogo marcado para segunda-feira.