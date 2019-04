Benfica retoma liderança da Liga com goleada

O Benfica fechou a 30.ª jornada do campeonato nacional no topo da classificação. No último jogo da ronda, os “encarnados” venceram o Marítimo, no Estádio da Luz, por 6-0, e voltaram a assumir o comando da prova, com os mesmos 75 pontos que o FC Porto.

João Félix voltou a estar em destaque, abrindo o marcador logo aos 3’, na sequência de um pontapé de canto, e bisando aos 64’, após um cruzamento do lado direito de André Almeida.

Pelo meio, logo no arranque do segundo tempo, Pizzi também marcou, na segunda investida à baliza do Marítimo após um canto, e Seferovic desperdiçou um par de ocasiões claras de golo.

Antes de ser substituído, aos 72’, João Félix ainda juntou uma assistência à conta pessoal, com um passe para o 4-0, da autoria de Franco Cervi, que também bisaria no encontro aos 88’, com um remate cruzado à entrada da área.

Dois minutos mais tarde, foi Salvio (lançado a meio do segundo tempo) a marcar de cabeça, após assistência de Grimaldo.