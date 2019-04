Benfica e FC Porto jogam no mesmo dia nas próximas jornadas

Os dois principais candidatos ao título, Benfica e FC Porto, jogarão no mesmo dia nas próximas duas rondas da I Liga.

A Liga divulgou, nesta segunda-feira, o calendário das jornadas 32 e 33, com o Benfica a receber o Portimonense no sábado, 4 de Maio, às 18h, enquanto o FC Porto recebe o Desp. Aves, no mesmo dia, mas às 20h30.

No fim-de-semana seguinte a ordem inverte-se e haverá Nacional-FC Porto às 17h30 e Rio Ave-Benfica às 20h.

Jornada 32:

(6ª feira, dia 3 de Maio)

Moreirense-Rio Ave, 20h30

(Sábado, 4)

Marítimo-Sp. Braga, 15h30

Feirense-Desp.Chaves, 15h30

Benfica-Portimonense, 18h00

FC Porto-Desp.Aves, 20h30

(Domingo, 5)

Tondela-Santa Clara, 15h00

Belenenses SAD-Sporting, 17h30

V. Guimarães-Nacional, 20h00



(Segunda-feira, 6)

V. Setúbal-Boavista, 20h15



Jornada 33:

(6ª feira, dia 10)

Desp.Aves-Moreirense, 20h30



(Sábado, 11)

Santa Clara-Feirense, 15h30

Portimonense-Marítimo, 15h30

Boavista-Sp. Braga, 18h00

Sporting-Tondela, 20h30



(Domingo, 12)

V. Guimarães-Belenenses SAD, 15h00

Desp. Chaves-V. Setúbal, 15h00

Nacional-FC Porto, 17h30

Rio Ave-Benfica, 20h00