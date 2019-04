Barcelona quer arrumar já nesta semana a questão da Liga

O Barcelona está totalmente determinado em assegurar o título espanhol tão depressa quanto possível. A intenção dos catalães é festejarem a nível interno ainda durante esta semana, para poderem depois concentrar-se em absoluto nas meias-finais da Liga dos Campeões, fase na qual enfrentarão o Liverpool.

O objectivo foi assumido por Ernesto Valverde nesta segunda-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 34.ª jornada, com o Alavés. Na terça-feira, o Barcelona jogará no terreno do Deportivo, actual oitavo classificado, e se conseguir vencer ficará à espera do desfecho do Atlético Madrid-Valência, do dia seguinte.

Com 77 pontos e isolado no topo do campeonato, para o Barça as contas são simples. Uma vitória diante do Alavés e um empate (ou derrota do Atlético) no Wanda Metropolitano, na quarta-feira, garantem desde já o título aos “blaugrana”, o 26.º do historial catalão.

“Muita gente me pergunta se queremos arrumar a Liga rapidamente e isso é o que todos quereriam fazer. Queremos ganhar o campeonato, seja quando for, e veremos se o conseguimos fazer”, assinalou o treinador do Barcelona. “Parece fácil no papel: uma vitória aqui, um empate ali e ganhamos num certo dia. Mas há muito boas equipas ainda com muito em jogo e as coisas não são fáceis”, prosseguiu Valverde.

O técnico dos catalães deverá manter Ousmane Dembélé de fora, já que o francês continua a recuperar de uma lesão na coxa sofrido no mês passado. “Ele não a 100%. Vai recuperar o ritmo aos poucos. Ele dá-nos bastante velocidade e isso será útil contra adversários que gostam de pressionar alto, porque podemos aproveitar o espaço que deixam livre”, analisou.

Valverde, de 55 anos, não quis abrir o jogo quando lhe perguntaram se Dembélé irá substituir Philippe Coutinho assim que estiver em condições físicas. “Aqui ninguém está à frente de ninguém. Todos os que aqui estão são grandes jogadores e embora tenhamos tido situações em que um substituiu o outro, essas coisas acontecem em todos os clubes”.

Para a viagem ao País Basco, o Barcelona não contará com o brasileiro Rafinha, ausente de longa data, enquanto Thomas Vermaelen e Samuel Umtiti continuam em dúvida.

Do lado contrário, o Alavés não poderá contar com Jonathan Calleri (suspenso) nem com o trio de lesionados composto por Guillermo Maripan, Takashi Inui e Jorge Burgui.