Três dos filhos do dono da Asos mortos nos ataques no Sri Lanka

Anders Holch Povlsen, o homem mais rico da Dinamarca — o maior sócio da gigante de retalho de moda online Asos — perdeu três dos seus quatro filhos nos ataques do domingo de Páscoa no Sri Lanka. A informação foi confirmada por um porta-voz da empresa de retalho de Povlsen, Bestseller — dona de marcas como Vero Moda e Jack & Jones.

“Posso confirmar que três filhos foram mortos. Não temos mais comentários a fazer e pedimos que a privacidade da família seja respeitada”, declarou, citado pelo Evening Standard. Esse mesmo porta-voz recusou-se a avançar mais pormenores mas, de acordo com a imprensa dinamarquesa, a família estava de férias no Sri Lanka na altura em que uma série de explosões em igrejas e hotéis de luxo naquele país matou 290 pessoas e feriu cerca de 500.

Foto O casal esteve no aniversário de 50 anos do príncipe Frederico da Dinamarca, em Maio de 2018

De acordo com a Forbes, Povlsen tem uma fortuna estimada de 7,9 mil milhões de dólares (aproximadamente 7 mil milhões de euros). A mesma publicação afirma que este é dono de mais de 1% do território da Escócia — incluindo uma série de propriedades, como o castelo de Aldourie​. É assim, segundo o jornal Times, o maior proprietário de terrenos privados no Reino Unido.

Os terrenos foram adquiridos, segundo a BBC, através da empresa Wildland, fundada em 2009 por Povlsen e pela sua mulher, Anne Holch Povlse, como um “veículo para levar para a frente a conservação, protecção e sustentabilidade do desenvolvimento de algumas da paisagens mais robustas, preciosas e bonitas da Escócia”, lê-se no site. O projecto foi pensado no longo prazo: “É um projecto que sabemos que não pode ser concretizado no nosso tempo de vida, que dará fruto não só para os nossos filhos, como para as futuras gerações de visitantes que, como nós, têm um carinho grande com as Highlands da Escócia.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a Forbes, a família vive em Aarhus, na Dinamarca, sendo que tem também residência em Glenfeshie, na Escócia.

Fundada em 2000, em Londres, a Asos é um dos maiores sites de roupa e acessórios, que vende peças de marcas próprias, como de terceiros. A empresa vale 6,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 5,4 mil milhões de euros), de acordo com a Forbes. Um dos motivos por trás do sucesso da retalhista, explica o Guardian, é o facto de oferecer “algo para toda a gente” — incluindo roupa para grávidas, de tamanhos maiores e de criança —, a um preço médio acessível e com uma boa “experiência online”.