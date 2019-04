Fotogaleria: Coachella chegou ao fim, com uma missa de Kanye West

Kanye West cantou no domingo de Páscoa, em Coachella, naquela que terá sido a primeira actuação matinal dos 20 anos de história do festival californiano, de acordo com o Los Angeles Times. O cantor norte-americano tem recebido semanalmente desde Janeiro amigos e família para uma espécie de missa (chama-lhe sunday service), segundo o New York Times. Desta vez fê-lo em público — e com um coro gospel de uma centena.

A sessão espiritual de Kanye West marcou, assim, os últimos dia de Coachella. E o clã das Kardashian esteve em peso, no festival de Coachella, para assistir. Will e Jada Pinkett Smith, Jasmine Tookes e Josephine Skriver são algumas das outras figuras conhecidas que estiveram no segundo fim-de-semana de Coachella. Mostramos-lhe algumas delas na fotogaleria, em cima. Pode também ver a fotogaleria do primeiro fim-de-semana.