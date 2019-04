A actriz Olivia Wilde promove o uso de roupa em segunda mão

A actriz Olivia Wilde – através da Conscious Commerce, a organização que criou com a sua melhor amiga, a directora criativa Barbara Burchfield – fez uma parceria com o ThredUp, o site de revenda de roupa em segunda mão, e lançou uma colecção-cápsula de roupa em segunda mão que foi redesenhada com o objectivo de promover a sustentabilidade do planeta e combater a cultura fast fashion.

A colecção chama-se Choose Used (Escolha Usado, em português) e contém milhares de peças em segunda mão que foram redesenhadas. Cada uma tem a impressão que diz isso mesmo, que a peça não é nova. O objectivo é que seja usada com orgulho, refere um comunicado da ThredUp, de maneira a que se quebrem os preconceitos em relação a usar roupa em segunda mão, inspirando a que outros se juntem a essa luta contra o desperdício. No site da empresa há um contador que revela a quantidade de roupa que é deitada em lixeiras ou queimada.

“Estamos a comprar cada vez mais roupa e a descartá-la mais rápido do que nunca, esgotando os recursos naturais e destruindo o nosso planeta. A melhor coisa que podemos fazer é participar numa economia mais circular, reutilizando a que já temos”, defende a directora da ThredUp, Jenna Bray.

Por seu lado, a actriz defende a parceria: “Se todas as pessoas comprassem apenas um item usado em vez de um novo, este ano, já teria um enorme impacto colectivo e positivo no planeta.”

Quem compra roupa com muita frequência raramente associa esse acto ao impacto ambiental, contudo este existe. Segundo a ThredUp, citando o Relatório sobre o Estado da Reutilização de 2018, uma T-shirt de algodão exige, em média, cerca de três mil litros de água para ser produzida; e um par de calças de ganga leva mais de duas vezes esse valor; sem esquecer a energia necessária para as produzir.

A Conscious Commerce cria campanhas e experiências que ligam organizações sem fins lucrativos a empresas com modelos de negócios sustentáveis. Além disso, trabalha com marcas globais para integrar a consciência social aos seus modelos de negócios, aumentando a consciencialização para os problemas ambientais, tendo já feito parcerias com a Alternative Apparel, Anthropologie, Birchbox, o Conselho de Estilistas da América (CFDA), Girlgaze, H&M, Lexus, entre outros.