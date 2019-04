Nova Bíblia trata Deus por “tu”. Mas Igreja ainda não decidiu como vai ser na missa

Na nova tradução oficial da Bíblia, o Pai Nosso muda. Passa de “não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal” para “não nos leves até à provação, mas livra-nos do Maligno”. Falta saber se haverá mudanças nas celebrações, à boleia deste “tu cá, tu lá” com Deus.