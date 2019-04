Por que não foi a PIDE/DGS um dos primeiros alvos do 25 de Abril?

A aparente ignorância, no seio da Polícia Internacional de Defesa do Estado/Direcção-Geral de Segurança (PIDE/DGS), do que se passava no Movimento dos Oficiais das Forças Armadas (MOFA, mais tarde MFA) é objecto de controvérsia historiográfica, como o é o facto de a sede dessa polícia política, na Rua António Maria Cardoso (AMC), em Lisboa, não ter sido um dos primeiros alvos do movimento militar, em 25 de Abril de 1974.

