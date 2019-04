Estamos imunes? Quem disse?

1. Ninguém viu chegar os gilets jaunes. Nos últimos seis meses, o Governo francês tem-se esforçado por encontrar respostas para aquilo que o movimento significa, sem ceder à sua natureza violenta. A experiência do “grande debate nacional” merece reflexão porque, goste-se ou não de Macron, ele compreende as novas realidades sociais e não desiste de encontrar respostas políticas dentro do sistema.

