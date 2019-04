Foi o parceiro mais fiável e o que abriu as portas à solução governativa que resultou do compromisso escrito exigido pelo Presidente Cavaco Silva. Classificados como pragmáticos, os comunistas apoiaram quatro orçamentos de Estado, vendo sempre o copo meio cheio, o das devoluções nas contas públicas. Equilibraram posições no descontentamento, num exercício em nome da responsabilidade. O que valeu à direcção do partido mais longevo reparos, observações surdas e redes sociais de gritos. São os “demónios” à solta no PCP contra a “geringonça”.

