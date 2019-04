No kinky pós-apocalíptico dos Trash Circus é a mulher que domina

Apenas um capacete separa a lâmina de uma rebarbadora em funcionamento da cabeça de uma mulher à mercê de um predador que se julga em domínio. É ele quem a opera, no fio da navalha, até ao limite do perigo. Aparentemente sem qualquer margem de manobra para arriscar a fuga, a “presa” conserva um ar de serenidade. Há algo que esconde. Talvez um plano de contra-ataque.

Tudo isto acontece num cenário pós-apocalíptico ao estilo Mad Max, onde o cabedal se mistura com o látex, iluminado apenas com a ajuda das fagulhas que a rebarbadora faz saltar, permitindo o vislumbre de algumas cruzes invertidas que decoram a indumentária dos intervenientes.

Num golpe concertado, duas aliadas da mulher que ainda se mantém nas mãos do inimigo entram na acção para a auxiliar. Num ápice, os papéis invertem-se e o dominador passa a dominado. Combinadas, às três forças não chega terem quebrado as amarras. Apoiadas num sentimento de vingança, a dor será devolvida a triplicar.

Esta acção faz parte de uma cena protagonizada, neste sábado, 20 de Abril, pelos Trash Circus, em passagem pelo Barracuda, onde apresentaram dois espectáculos em que o fetish/kinky se encontra com o BDSM, o gore e o freak. No final da apresentação, à porta do clube rock portuense, o mentor deste grupo performativo, Pascal Talamazzi, parisiense que antes de se estabelecer há 20 anos em Portugal passou por Itália, disse ao P3 que as actuações do colectivo composto por cerca de 20 pessoas não são mais do que uma porta aberta para “extravasar fantasias que fazem parte da mente humana”. Sublinha que o fazem “sem limites”, “longe de machismos”, pois é a mulher que assume, na maior parte das vezes, o papel de domínio.