Urge lembrar e reflectir

Ano após ano, de norte a sul de Portugal, sucedem-se as celebrações alusivas ao Dia da Liberdade. Um marco histórico que, para a grande maioria dos portugueses, constituiu a chave do sucesso para se alcançar uma sociedade moderna e mais humanizada. Todavia, não podemos deixar cair em esquecimento os atropelos constantes ao Estado de Direito e outras situações que favorecem a demagogia e o populismo. Evidências preocupantes que inquinam o desempenho dos responsáveis políticos e corroem a liberdade e democracia. Por tudo isto, na minha perspectiva, justificaria um debate profundo para além dos rituais protocolares dos 45 anos do 25 de Abril de 1974.

Manuel Vargas, Aljustrel

Que sociedade?

Segundo recente informação, mais de mil doentes, internados nos hospitais públicos, mas já com ordem de alta, não tem quem os acolha, nem família nem instituições. Sem dúvida que com a baixa natalidade, com famílias menores, quase que firmas unipessoais, com salários mínimos que não permitem poupança, e que chegada a hora da reforma, após qualquer circunstância, se caídos num hospital, depois de tratados não terão qualquer recepção social de retorno, nem família nem lares!

A sociedade caminha para uma total robotização e o Homem, que a desenvolve, para uma insensibilidade desumana, onde tudo é avaliado na perspectiva do lucro. Agora, são mais de mil, mas não tarda que seja o dobro ou o triplo e cada vez mais.

Chamem de socialismo, de comunismo, solidariedade, fraternidade, etc., mas certa é a necessidade de se obter urgente resposta para os seres humanos que ficam sós, abandonados e doutros dependentes!

Silvino Taveira Machado Figueiredo, Gondomar

Ver a reforma por um canudo

Uma das formas perversas de assegurar a sustentabilidade da Segurança Social é conceder as reformas aos 69 e 70 anos. Há uns anos, o sistema político-partidário ou, melhor, quem estava no poder, permitiu este desaforo de conceder reformas aos 52 anos. Uma bambochata. Grande parte das pessoas tiveram, efectivamente, oportunidade de descansar e muitas viajaram para aqui e para acolá. Ainda bem, aproveitaram uma leviana benesse dos políticos. Agora, com esta medida fascizante de, em breve, as reformas passarem para os 69 e 70 anos, muita gente morrerá no local de trabalho - o Estado fica aliviado - com comprimidos no bolso. Ou então intercalam dias de trabalho penoso com atestados médicos. Por outro lado, os jovens, pujantes e saudáveis, serão impedidos de preencher os lugares ainda ocupados pela velhada. Ou seja, os jovens continuarão impedidos de trabalhar, enquanto grande parte dessa velhada, moribunda, não dará conta do recado.

António Cândido Miguéis, Vila Real