Reacções ao Sri Lanka: Papa chocado com “ataque cruel” em domingo de Páscoa

O Papa Francisco expressou este domingo a sua “tristeza” perante os ataques mortais no Sri Lanka neste domingo de Páscoa, mostrando-se próximo de “todas as vítimas de tal violência cruel”.

“Soube, com tristeza, da notícia dos graves atentados, precisamente hoje, dia de Páscoa, que trouxe dor e luto em várias igrejas e outros locais de encontro no Sri Lanka”, disse o Papa perante milhares de pessoas concentradas na Praça de São Pedro, no Vaticano, a assistir à missa pascal.

“Desejo expressar a minha proximidade afectiva à comunidade cristã, que estava reunida, e a todas as vítimas de tão cruel violência. Confio ao Senhor aqueles que desapareceram tragicamente e rezo pelos feridos e por todos aqueles que sofrem por causa deste evento dramático”, acrescentou o pontífice durante a celebração da missa pascal.

Ao longo do dia, sucedem-se as reacções ao atentado no Sri Lanka que já fez mais de 200 mortos.

“Profunda tristeza após os ataques terroristas em igrejas e hotéis no Sri Lanka. Condenamos veementemente esses actos hediondos. Toda a nossa solidariedade com o povo do Sri Lanka e nossos pensamentos para todos os parentes das vítimas neste dia da Páscoa”, escreveu o Presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter.

Também a chanceler alemã, Angela Merkel, condenou o “ódio religioso e intolerância que se manifestaram tão terrivelmente este domingo [e que] não devem prevalecer”, segundo uma mensagem colocada no Twitter por um porta-voz.

Angela Merkel lamentou, ainda, que “pessoas reunidas para celebrar a Páscoa fossem deliberadamente alvejadas”.

No mesmo sentido é a mensagem deixada no Twitter pelo chefe de Governo espanhol: “A minha mais forte condenação aos terríveis ataques no Sri Lankla”, escreveu Pedro Sánchez, lamentando as “dezenas de vítimas que estavam a celebrar a Páscoa da Ressurreição que nos fazem chorar”. “O terror e a barbárie nunca nos dobrarão”, concluiu Pedro Sánchez.