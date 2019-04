Pelo menos 100 mortos e 400 feridos em ataques a igrejas e hotéis no Sri Lanka. Há um português entre as vítimas

Pelo menos 138 pessoas morreram e 400 ficaram feridas neste domingo em ataques à bomba em três igrejas e três hotéis de luxo no Sri Lanka, confirmaram fontes hospitalares e policiais à agência Reuters. Há um português entre as vítimas mortais.

Morreu um português num hotel da capital, confirmou ao PÚBLICO fonte do Consulado em Colombo. Por enquanto, ainda não há mais informações sobre a identidade da vítima.

O primeiros alertas surgiram pelas 8h45 locais (4h15 em Lisboa) e davam conta de duas explosões: uma na Igreja de Santo António, na capital do Sri Lanka, Colombo, e outra na igreja de São Sebastião, na cidade de Negombo, nos arredores da capital, escreve o The Guardian.

A directora do Hospital Nacional de Colombo, Samindi Samrakoon, confirmou à Reuters que recebeu pelo menos 20 mortos e 280 feridos, muitos deles fiéis que celebravam a missa do domingo de Páscoa na altura dos ataques.

A Igreja de São Sebastião, em Negombo, publicou na sua página do Facebook algumas imagens da destruição – que mostram sangue nos bancos e no chão –, e um pedido de ajuda: “Houve um ataque à bomba na nossa Igreja, por favor venham ajudar-nos se tiverem membros da vossa família aqui”, lê-se numa publicação escrita em inglês.

Pouco depois de terem sido reportados os primeiros ataques a igrejas, as autoridades cingalesas receberam o alerta de que o mesmo teria acontecido em três hotéis da capital (Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel e Cinnamon Grand Colombo) e numa igreja em Batticaloa, a este do país. Mais de 25 pessoas morreram, escreve a Reuters, e 300 pessoas ficaram feridas na sequência dos ataques em Batticaloa, completa a agência AFP.

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, convocou uma reunião urgente do conselho de defesa nacional, em sua casa. Numa mensagem publicada no Twitter, o chefe do Executivo condenou “veementemente os ataques cobardes contra o nosso povo” e pediu a todos os cingaleses que “permaneçam unidos e fortes”. “Evitem propagar informação não verificada e especular. O governo está a tomar medidas para lidar com a situação”, acrescentou.

“Por favor, mantenham a calma e fiquem dentro de casa. Há muitas vítimas, incluindo estrangeiros”, escreveu o ministro para as Reformas Económicas e Distribuição Pública, Harsha de Silva, no Twitter, depois de ter visitado o local dos ataques. Há pelo menos nove estrangeiros entre os feridos, de acordo com a Reuters.

Até agora, o ataque ainda não foi reivindicado.

O Sri Lanka é um país de tradição budista e apenas 6% da população se diz católica, mas a religião é vista como um elemento de unificação entre os cingaleses e os tâmiles (minoria étnica).