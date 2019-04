Bancos “castigam” clientes que não aderem às contas pacote

Ao mesmo tempo que “encolhem” as margens no crédito, os bancos continuam a agravar os valores a pagar pelos clientes, particularmente os de menores rendimentos. Nesta estratégia destaca-se a Caixa Geral de Depósitos (CGD), que decidiu agravar o custo das transferências online em 60%, a partir de Maio, para os clientes que não subscreveram as contas pacote, as Caixa S, M e L, com custo mensal fixo. O valor a pagar sobe a 1 de Maio de 52 cêntimos, já com imposto de selo (IS), para 83,20 cêntimos.

