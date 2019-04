Vieirinha e Sérgio Oliveira sagram-se campeões gregos

O PAOK conquistou, neste domingo, o título de campeão da Grécia. A equipa de Salónica – que conta com Vieirinha (capitão) e Sérgio Oliveira no plantel – venceu o Levadiakos, por 5-0, e somou o terceiro título grego da sua história. A uma jornada do final da Liga grega, o PAOK soma 77 pontos, mais cinco do que o Olympiacos de Pedro Martins.

Com esta conquista, o PAOK, que não era campeão desde 1985, quebra a hegemonia de Olympiacos, AEK e Panathinaikos, que dividiram o título grego desde 1988.

Neste campeonato, a equipa de Razvan Lucescu, filho do mítico Mircea Lucescu, não perdeu qualquer jogo, somando 25 vitórias e quatro empates.