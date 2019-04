PSG fez da festa uma homenagem a Notre-Drame

A noite era de festa do título – já conquistado durante a tarde –, mas o PSG, sem grandes sorrisos e euforias, “despachou” o Mónaco, por 3-1, neste domingo, em partida da jornada 33 da Liga francesa.

Com este resultado, o PSG confirma, ainda mais, a pontuação suficiente para ser campeão – persegue, agora, o recorde de 96 pontos (tem 84) –, enquanto o Mónaco, de Leonardo Jardim, não só não capitalizou a derrota do Amiens como perdeu pontos para Toulouse, Dijon e Caen, na luta pela permanência. Os monegascos - que tiveram Adrien, Gelson e Rony Lopes no “onze” - estão quatro pontos acima da zona de descida.

Neste domingo, no Parque dos Príncipes, a noite foi de Mbappé. O principal responsável por este título francês fez hat-trick, aos 15, 38 e 56 minutos, chegando aos 30 golos em 27 jogos. O golo do Mónaco foi de Golovin, que reduziu aos 80 minutos.

Os outros destaques individuais da festa do PSG foram os regressos de Neymar e Cavani à competição. O brasileiro não jogava desde 23 de Janeiro, devido a lesão, e jogou a segunda parte, enquanto o uruguaio não jogava na Liga francesa desde 9 de Fevereiro e participou nos últimos 20 minutos.

Por fim, nota para a homenagem ao Notre-Dame, que ardeu na semana passada, com os jogadores a utilizarem, no lugar do nome, a inscrição “Notre-Dame”.