Não há quem pare Benzema

Dez golos nos últimos sete jogos, sendo que os últimos oito golos do Real Madrid, na Liga espanhola, saíram dos pés ou da cabeça de Karim Benzema. Com este registo, o francês - que já leva 30 golos e dez assistências na temporada - bateu um recorde, já que se tornou o primeiro jogador do Real a marcar oito golos seguidos, sem que qualquer outro jogador faça o “gosto ao pé”.

É este o registo incrível de um jogador que, neste domingo, voltou a mostrar que, no Real, só ele tem “autorização” para marcar. Em Madrid, em jogo da ronda 33 da Liga espanhola, Benzema fez um hat-trick, frente ao Athletic Bilbau, montando um 3-0 que permite à equipa de Zidane não perder terreno para Barcelona e Atlético de Madrid e “pisar”, quase de vez, o sonho de Sevilha e Getafe de ainda chegarem ao terceiro lugar.

Não se pense, ainda assim, que o jogo foi fácil. O Real só na segunda parte conseguiu chegar ao golo, com Benzema a fazer o primeiro, de cabeça, após canto de Asensio, e o segundo, novamente de cabeça, mas com canto de Modric. O francês ainda fechou o 3-0 final, aos 90'+1’, aproveitando uma baliza deserta, após a saída infeliz de Herrerín.

Ainda nesta tarde, o Getafe saiu por cima no “duelo da Champions”, frente ao Sevilha. A equipa dos arredores de Madrid recebeu os andaluzes e venceu por 3-0, com golos de Mata (35') e bis de Molina (45+4’ e 53'). Com este resultado, o Getafe "roubou” o quarto lugar ao Sevilha, que caiu para posição de Liga Europa.

Daniel Carriço, castigado, e André Silva, lesionado, não jogaram pelo Sevilha, enquanto Antunes, também lesionado, não foi opção.