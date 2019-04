Edgar Pinto (W52-FC Porto) faz história na Volta à Turquia

O ciclista português Edgar Pinto (W52-FC Porto) terminou a 55.ª edição da Volta à Turquia no quinto lugar da classificação geral, na estreia dos “dragões” em provas WorldTour. A corrida foi ganha pelo austríaco Felix Grossschartner (BORA).

Numa última etapa disputada ao sprint, após 172,4 quilómetros entre Sakarya e Istambul, o austríaco Caleb Ewan (Lotto) conseguiu a segunda vitória na prova, batendo o holandês Fabio Jakobsen (Quick Step) e do irlandês Sam Bennett (BORA).

Grossschartner fechou o último dia no oitavo lugar, com o mesmo tempo do vencedor, e confirmou a vitória final, à frente do italiano Valerio Conti (Emirates), segundo colocado, a 19 segundos, e do eritreu Merhawi Kudus (Astana), terceiro, a 25’.

Na estreia da W52-FC Porto no calendário WorldTour, Edgar Pinto conseguiu o quinto posto, um dos melhores resultados da carreira. Na classificação por equipas, os portistas ocuparam igual quinto lugar, tendo, ainda, colocado o espanhol Raúl Alarcón no 17.º posto, Ricardo Mestre no 27.º e Rafael Reis no 31.º. Mais abaixo, Samuel Caldeira terminou no 48.º lugar, fechando, também, no top-50.