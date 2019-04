Sentir a água, nadar sem ver

Reportagem

No Porto há uma aula de natação exclusivamente destinada a pessoas cegas ou com pouca visão. Com o recurso à voz e ao toque, um conjunto de professores ensina aos seus alunos como se devem relacionar com a água. Alguns estão a reaprender a nadar, depois de terem perdido a visão, outros enfrentam a água pela primeira vez. As suas histórias são de resiliência e optimismo.