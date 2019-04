Autoridades catalãs investigam agressão sexual contra portuguesa

Uma mulher portuguesa, de 37 anos, residente em Barcelona, foi agredida e violada na madrugada desta sexta-feira, às portas do Museu Marítimo da cidade, perto das Ramblas, escreve o jornal La Vanguardia.

A investigação está a ser levada a cabo pela polícia catalã e dá conta da brutalidade do delito: o agressor arrancou uma orelha à mulher com os dentes, partiu-lhe um braço e rompeu-lhe o lábio superior.

A vítima apresentava também hematomas por todo o corpo.

A mulher está internada no Hospital Clínic de Barcelona, depois de ter sido encontrada ensanguentada e com as roupas rasgadas pelos funcionários do serviço de limpeza do museu, que alertaram as autoridades por volta das 8h30 de sexta-feira.

Entretanto as autoridades detiveram um homem de 32 anos, marroquino, que se encontra na cidade há apenas uma semana, conta o La Vanguardia.

O suspeito foi identificado pela vítima através de uma fotografia.

O jornal conta que a polícia catalã, nos últimos dias, já havia tido vários contactos com o suspeito.