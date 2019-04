Operação Páscoa regista 438 acidentes nos dois primeiros dias

A Operação Páscoa 2019 da GNR registou nos dois primeiros dias um total de 438 acidentes, dos quais resultaram dez feridos graves, segundo dados divulgados este sábado pela força de segurança.

A operação, que teve início na quinta-feira, dia 18 de Abril, já fiscalizou 9100 condutores, dos quais 120 conduziam com excesso de álcool, tendo sido detidos 52 por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Em comunicado, a GNR revela que foram ainda detidas 18 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Entre as 2859 contra-ordenações rodoviárias detectadas, 928 deveram-se a excesso de velocidade, 128 por falta de inspecção periódica obrigatória, 112 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 108 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

A GNR detectou ainda 81 pessoas com falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ ou sistema de retenção para crianças e 49 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Na Operação Páscoa 2019 da GNR estão, em média, 1200 militares a efectuar um patrulhamento de prevenção em que todos os condutores que são fiscalizados e abordados recebem um panfleto por forma a serem sensibilizados para os principais comportamentos de risco, como a não utilização de cinto de segurança, uso indevido de telemóvel, manobras perigosas, entre outras.