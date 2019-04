Na casa do pai à força? Especialistas apontam riscos da residência alternada como regra

O Parlamento prepara-se para discutir a possibilidade de estabelecer que os filhos de pais separados devem viver com ambos os progenitores, em regime alternado. Não se trata de impor cegamente a residência alternada das crianças, mas de dar aos juízes a indicação de que uma divisão mais simétrica do tempo dos menores “passa a ser a solução preferida pela lei”, como descreve o deputado Rocha Andrade que subscreve o projecto socialista. O PAN também avançou com um projecto de lei que aponta no mesmo sentido e o BE admite fazê-lo, mas “só depois de perceber o alcance e os efeitos desta medida”, como adiantou ao PÚBLICO Sandra Cunha.

