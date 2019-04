Um momento de publicação independente: Pentângulo #2

Apresenta-nos o teu fanzine.

A Pentângulo é uma publicação que confere visibilidade ao trabalho de novos autores que tenham estudado Ilustração e Banda Desenhada do Ar.Co. Sem hierarquias, nomes consagrados e estreantes, alunos, ex-alunos e professores misturam as suas imagens e palavras numa saudável promiscuidade.

Quem são os autores?

Neste segundo número, editado em Abril pela Chili Com Carne, colaboram Amanda Baeza, Ana Dias, André Pereira, Daniel Lima, Dois Vês, Francisco San Payo, Francisco Sousa Lobo, Gonçalo Duarte, João Carola, João Silva, Luana Saldanha, Marcos Farrajota, Mariana Pinheiro, Mathieu Fleury, Pedro Moura, 40 Ladrões, Rodolfo Mariano, Rosa Francisco, Sara Boiça e Simão Simões.

Do que quiseram falar?

Da Turma do Cangaço, de nostalgia, de Veneza, dos salários baixos, de maridos, da banda desenhada LGBTI+ portuguesa, do Zé Miau (quem?), de auto-trips, do estado da nação da BD Indie em 2018, de xenofobia e, claro, de cabeças!

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Tem 112 páginas (50 a duas cores, 16 a cores), mede 16,5 por 23 centímetros e a capa a cores. Foram impressos 500 exemplares.

Onde está à venda e qual o preço?

BdMania, Gateway City Comics, Linha de Sombra, Matéria Prima, Kingpin Books, Mundo Fantasma, Snob e Tasca Mastai. E no site da Chili Com Carne. Custa dez euros.

Porquê fazer e lançar fanzines hoje em dia?

Não é um fanzine no sentido clássico porque é uma publicação de uma escola mas o seu espírito poético e a anarquia das suas propostas faz dela um laboratório de experiências e de projecção de novos autores e de ideias, para além de fazer uma reflexão sobre a banda desenhada (algo raro neste meio, diga-se de passagem). É formalmente uma edição com ar profissional mas o espírito é nitidamente libertário como os melhores zines!

Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portugal.

Variações #1 de Rudolfo, que fez o design deste número da Pentângulo — para quem gosta dos Devo este é o zine! (zine à antiga: impresso em casa, agrafado com os dedos feridos do autor, A5, ena!).