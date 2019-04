18 anos depois, a fábrica das cerâmicas Estaco está “despida de tudo”

“Ao abandono” e "despida de tudo" — é assim que se encontra a histórica fábrica de cerâmicas Estaco, localizada em Pedrulha, perto de Coimbra. Os destroços, que hoje preenchem o complexo industrial, são um fantasma vivo do espaço outrora repleto de vida que chegou a albergar mil funcionários e a ter outra unidade de produção em Moçambique.

Passados os anos de ouro da cerâmica, os das décadas de 1940, 1950 e 1960, altura em que existiam dezenas de linhas de montagem no complexo industrial da Pedrulha, a situação começou a mudar de contornos. As fábricas, assim como os planos e sonhos que nela viviam, começaram a cair por terra no final do século XIX e início do século XXI.

Helena Prata, autora das fotografias que compõem a presente fotogaleria, diz que o espaço está num estado de “completa degradação” onde nada parece ser “recuperável”. “Algumas paredes já ruíram e há pilhas e pilhas de cerâmica partida para impedir que esta seja roubada e depois vendida.” No complexo, que compreende “uma área gigantesca” –​ estima-se que o espaço tenha cerca de 60 mil metros quadrados​ –, Helena encontrou também “colchões e cobertores”. A designer multimédia justifica a escola do espaço com o “fascínio” que nutre por “espaços abandonados e em ruínas”, daí ter visto nas antigas instalações da Estaco a uma “boa oportunidade fotográfica”.

Aquando da falência da Estaco em 2001, cerca de 200 trabalhadores ficaram no desemprego. A estes juntam-se mais 400 antigos trabalhadores e reformados que em 2009, sete anos depois do fecho da unidade, ainda tinham 6,5 milhões de euros em créditos para receber. Depois da falência, as instalações e os bens da Estaco foram apreendidos. Desde então, os terrenos têm sido vendidos através de negociações particulares​, cumprindo o Plano de Pormenor da Estaco e Zona Envolvente, delineado para a zona pela Câmara Municipal de Coimbra.

