Eleições europeias

Os partidos e forças políticas concorrentes às próximas eleições europeias já entregaram as listas e já foram sorteadas pelo Tribunal Constitucional. Nestas forças, há para todos os gostos, desde os maoistas do MRPP até ao neofascista PNR. Constitucionalmente, os partidos ou forças defensores do fascismo não são permitidos. Estas forças escondem-se na luta contra a corrupção, anti-ciganos e imigrantes. Estas forças usam este palavreado para não se mostrarem claramente defensoras do fascismo. Eles sabem que o termo tem uma carga muito negativa e como tal não a assumem. Dizem-se salazaristas, esquecendo que Salazar criou o sistema político à imagem do fascismo italiano. É lamentável que o Tribunal Constitucional legalize tais partidos ou forças políticas, atendendo aos ideais que defendem, que são contrários à Constituição da República.



Mário Pires Miguel, Reboleira

Reforma aos 69

Será que isto é um país a sério? Ou, então será que estamos a ser bem (des)governados? Então não é que à “pala” do tão apregoado… “aumento da esperança de vida” querem-nos fazer trabalhar, até andarmos de gatas, ou então deslocarmo-nos para os nossos postos de trabalho quase de bengalas, ou quase completamente atrofiados?

Afinal, pelo que estou a entender, não haverá dinheiro, num futuro próximo, para pagar as reformas de todos aqueles que levaram uma vida, alguns com cerca de cinquenta anos de trabalho, a encherem os cofres à Segurança Social, com os seus descontos e conjuntamente com o que as entidades patronais descontaram? Só podem, ou devem estar a gozar com o comum dos trabalhadores. Não pode ser outra coisa. Será que esta situação está bem pensada ou lançam estas “farpas” [estudo] para verem se pega? Só pode ser.

Deixo a seguinte pergunta? Será que muitos de nós têm as mesmas capacidades quando atingirmos, por exemplo, os 70 anos? Certamente que não, como é óbvio. Vamos lá então, (des)governantes deste país, ser mais competentes e procurar outras situações ou soluções que sejam mais viáveis.

Mário da Silva Jesus, Odivelas

Esquecidos em Abril

A revolução do 25 de Abril não foi feita sem sangue. Esquecidos em Abril (Livros Horizonte), do jornalista Fábio Monteiro, lembra Fernando Giesteira, José Barneto, João Arruda, António Lage, Fernando Reis e Manuel Costa, mortos a tiro na imediação da sede da PIDE/DGS. Portugal deve-lhes uma homenagem. Em 45 anos, tantos foram os corruptos condecorados que o Presidente da República não pode contribuir para o esquecimento destes homens. “Nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la”, escreveu Jorge de Sena.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim