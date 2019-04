Coletes amarelos voltaram às ruas de Paris. 189 foram detidos

Os confrontos entre manifestantes do movimento Coletes Amarelos e a polícia francesa voltaram a marcar a tarde em Paris, no que foi o 23.ª sábado consecutivo de manifestações. Os protestos ganharam força junto à Bastilha e continuaram para a zona da Praça da República.

De acordo com o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, ao início da tarde estavam nas ruas 9600 “coletes” em diferentes pontos do país. Em Bordéus, cerca de 1500 manifestantes reuniram-se na Praça da Bolsa, de acordo com o Sud Ouest. Em Montpellier, 1500 pessoas juntaram-se na Place de la Comedie, segundo a France 3 Occitanie. Em Toulouse, 3500 pessoas dirigiram-se à Place Jean-Jaurès acompanhadas por dezenas de motociclistas com coletes amarelos. Aqui, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar a manifestação, que foi depois retomada noutra zona da cidade.

Em Paris, segundo cálculos do Ministério, eram 6700 os manifestantes nas ruas.

Os manifestantes atearam fogo a bicicletas, motas, carros e caixotes do lixo. Castane, citado pelo jornal Le Monde, dava conta às 1h30 locais (menos uma em Portugal Contionental) de 189 detenções em Paris e de 17,567 controlos preventivos efectuados na capital.

A polícia parisiense proibiu qualquer tipo de concentração junto à catedral de Notre Dame, onde alguns “coletes” pretendiam reunir-se. Didier Lallemente, comandante da Polícia de Paris, afirmou ao Le Monde que seria “pura provocação” permitir que se manifestassem perto da catedral parcialmente destruída por um incêndio na semana passada.