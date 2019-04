A catarse da classe

Os ingleses queixam-se de estarem mais divididos do que nunca por causa do “Brexit”. A polarização é verdadeira e é nítida, sendo difícil encontrar opiniões indiferentes ou nem oito nem oitenta. Falta dizer o que é óbvio para quem os estima e observa: os ingleses gostam de estar divididos. Sempre gostaram. São obcecados pelas classes sociais — por alguma razão falam no singular de social class. Por alguma razão dizem apenas class.

