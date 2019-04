Sharjah, o emirado culto e desconhecido

Capital cultural do mundo árabe em 1998, capital da cultura islâmica em 2014, Sharjah é este ano Capital Mundial do Livro, a primeira cidade da região do Golfo Pérsico a conquistar esta distinção lançada pela UNESCO em 2001. Uma viagem pelo emirado quase desconhecido, tão conservador, tão fiel às suas tradições, tão focado na importância da literatura e das artes.