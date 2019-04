Nos morangos, o tamanho importa?

A primeira coisa que convém saber sobre morangos é que, contra todas as nossas expectativas, eles não são um fruto. São, antes, um “falso fruto”, carnudo, que se desenvolve a partir da zona central das flores do morangueiro, começando verde e tornando-se gradualmente vermelho e no qual os verdadeiros frutos são os pequenos grãos secos, os aquénios, uma espécie de sementes, incrustadas em alvéolos.

Nada disto impediu que desde muito cedo exercessem um fascínio sobre os homens, que primeiro se cruzaram com eles na sua forma selvagem e depois os foram transformando até chegar às muitas variedades que temos hoje à disposição. Tanto quanto se sabe, as primeiras plantas de morangueiro a chegar à Europa vieram das Américas a partir do século XVI.

A história mais famosa é a de Amédée- François Frézier, um espião do rei Luís XIV, que em 1714 traz do Chile os primeiros morangueiros com frutos maiores, a partir dos quais se desenvolveram as variedades que actualmente se cultivam – sendo que as plantas de Frézier davam frutos brancos e ainda não os vermelhos que conhecemos.

Tratava-se da Fragaria chiloensis, o morango chileno, também conhecido como morango da praia, e que é uma das duas espécies de morango selvagens que estiveram na origem dos morangos de mesa. A outra é a Fragaria virginiana, trazida do Canadá para França nos finais do século XVI pelo explorador Jacques Cartier. O que os botânicos vieram a descobrir é que, quando cultivadas em conjunto, as duas espécies cruzamse, dando origem a um fruto que tem o sabor e aroma do morango vindo da Virgínia e o tamanho do morango originário do Chile.

Antes das viagens de Cartier e Frézier, o que existia na Europa era a Fragaria vesca, ou morango dos bosques, muito mais pequeno e de aroma muito agradável, que já era apreciado na Antiguidade. Terá sido cultivado inicialmente na Pérsia, de onde seguiu, através da Rota da Seda, tanto para o Extremo Oriente como para os países europeus.

No século XVI, era esse o morango, da variedade selvagem Alpine, que aparecia nos banquetes reais em Inglaterra ou em França, por exemplo – pequenos e vermelhos, eram muitas vezes transformados em doce, com açúcar e especiarias.

Hoje existem dezenas de espécies e variedades desenvolvidas nos viveiros e que podem ser escolhidas a partir de catálogos e importadas pelos produtores em cada país. Entre as que têm Indicação Geográfica Protegida na União Europeia, destaca-se o Morango de Périgord, que no século XIX se cultivava junto das vinhas, e o de Cachúbia, na Polónia. Os morangos têm um nível calórico baixo (32 calorias por cada 100 gramas) e um alto teor de vitamina C, são ricos em fibras e têm ainda efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.