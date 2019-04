No Algarve, há uma semana para corrigir a postura (e não só) no Anantara

No princípio há uma consulta de avaliação. Depois uma recomendação sobre que tipo de exercícios e de massagens a fazer. Durante uma semana, há aulas e massagens para fazer diariamente, de preferência num local paradisíaco com vista para o azul do mar ou o verde do campo. A clínica britânica Restore and Reform (R&R), de Michelle Lewis e Lucy Nifontova, escolheu o resort Anantara Vilamoura, no Algarve, para ajudar os seus clientes e doentes a recuperar. Eles chegam de toda a Europa, mas também dos EUA. De 11 a 18 de Maio, as britânicas regressam ao Algarve.

