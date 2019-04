“Wolves” e Ricardo Pereira sem sorrisos em Inglaterra

Tarde negativa para os portugueses da Liga inglesa, com o Wolverhampton a empatar em casa, frente ao Brighton, e o Leicester a não conseguir resultado diferente, frente ao West Ham, em Londres.

Com Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota no “onze” – mais Rúben Vinagre na segunda parte –, os “wolves” não saíram do nulo, frente ao Brighton, num jogo em que Jota atirou duas bolas aos ferros e ainda desperdiçou um par de boas oportunidades.

Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo desce ao nono lugar, em virtude do triunfo do Watford, que venceu o Huddersfield (bis de Deulofeu, que está em grande forma) e subiu ao sétimo lugar.

A subida do Watford significou a descida do Leicester – agora em oitavo –, que perdeu frente ao West Ham, por 2-1. Ricardo Pereira foi titular e viu os golos de Michail Antonio e Lucas Pérez serem criados pelo seu corredor.