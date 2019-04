Taça EHF: FC Porto deixa escapar vitória nos últimos segundos

Um golo nos últimos segundos impediu o FC Porto de vencer na visita ao Saint-Raphael, neste sábado, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça EHF de andebol. O jogo terminou numa igualdade a 30 pontos, num jogo equilibrado.

Perante uma equipa francesa que esteve na final a quatro da prova nos últimos dois anos, os “dragões” mostraram-se sólidos e conseguiram um empate que adia a decisão para a segunda mão, marcada para 27 de Abril, no Dragão Caixa.

Em França, o FC Porto entrou por cima, chegando a liderar por três golos, mas a falta de eficácia que ia demonstrando na fase inicial levou os franceses a darem a volta e a assumirem a liderança do marcador.

No final dos primeiros 30 minutos, a eficácia de Diogo Branquinho, que acabou a primeira parte com cinco golos, ajudou a alcançar uma igualdade a 17, ao intervalo.

No segundo tempo, maior eficácia e uma melhor gestão das marcações permitiu aos lusos estarem por cima, com o regressado Quintana a fazer uma boa exibição na baliza e António Areia a revelar acerto na frente, terminando com sete golos, os mesmos de Branquinho.

O equilíbrio no encontro fica patente no avançar do marcador, uma vez que durante toda a segunda parte nenhuma equipa teve mais de um golo de vantagem.

O FC Porto foi gerindo sucessivas inferioridades numéricas, com um total de sete suspensões de dois minutos, contra quatro do Saint-Raphael, mas um golo de Lynggaard, nos últimos segundos, impediu que a formação portista saísse de França com uma vitória.