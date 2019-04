Roma falha “assalto” à Champions

A Roma empatou em Milão, frente ao Inter, a um golo, um resultado que impede os romanos de “roubarem” ao AC Milan um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Com o empate deste sábado, na ronda 33, o Inter mantém o terceiro lugar, mas pode perder terreno para o Nápoles (joga na segunda-feira, frente à Atalanta), enquanto a Roma não sai do quinto posto, a um ponto do AC Milan.

Neste sábado, a Roma – com o ex-Benfica Cristante no “onze” – até saiu na frente, com este grande golo de El Shaarawy.

Na segunda parte, Perisic empatou, de cabeça, à passagem da hora de jogo, fazendo um empate que não satisfaz nenhuma das equipas. No Inter, Cedric não saiu do banco, enquanto João Mário entrou na segunda parte.