Edgar Pinto (W52-FC Porto) sobe ao top-5 da Volta à Turquia

O ciclista português Edgar Pinto, da W52-FC Porto, subiu, neste sábado, ao quinto lugar da Volta à Turquia, depois de terminar também no quinto lugar a penúltima etapa da prova turca.

A tirada da tarde deste sábado foi ganha por Felix Grosschartner (Bora), que subiu à liderança da classificação geral, destronando o colega de equipa Sam Bennett, que perdeu muitos minutos. O ciclista austríaco superou os colegas de fuga e chegou isolado à meta, à frente de Valerio Conti (Emirates) e Merhawi Kudus (Astana).

Para além dos três lugares ganhos por Edgar Pinto, nota para a recuperação do jovem prodígio Remco Evenepoel (em estreia no World Tour), que subiu do 17.º para o quarto lugar, e para a presença de vários ciclistas do FC Porto no top-50: Raul Alarcón é 17.º (grande subida nesta etapa), Ricardo Mestre 27.º e Rafael Reis é 32.º. Samuel Caldeira, em 51.º, está “à porta” do top-50.

Na classificação colectiva, a W52-FC Porto continua num grande quinto lugar, à frente de equipas como a Bora, a Quick-Step ou a Emirates.

A sexta e última etapa corre-se neste domingo, entre Sakarya e Istambul, numa tirada plana e sem grandes dificuldades para os ciclistas.