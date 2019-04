Brienza e De Laurentiis, o trequartista e o milionário

O futebol italiano é um cemitério de falências que está em permanente expansão, para arranjar lugar ao mais recente clube na bancarrota. A falência não olha a estatutos. Pode atingir clubes históricos, como a Fiorentina, o Parma ou o Vicenza, ou clubes como o Pro Piacenza, um modesto emblema de terceira cuja crise teve como símbolo uma derrota por 20-0 num jogo em que só alinhou com sete futebolistas. Mas quando são clubes grandes, há sempre alguém que os quer recuperar rapidamente para a vida e foi o que aconteceu com o Bari, que, em menos de um ano, desceu da Série B para a Série D, mas já conseguiu nesta semana a promoção à Série C, com o apoio financeiro de um milionário produtor de cinema e liderado no campo por um trequartista com 39 anos.

