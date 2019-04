Bayern sofre bastante, mas salva-se “à bomba”

O Bayern de Munique sofreu muito, neste sábado, mas cumpriu a “obrigação” de bater o Werder Bremen, em casa, na ronda 30 da Liga alemã.

Em Munique, a equipa de Renato Sanches – entrou aos 87 minutos – venceu por 1-0, mas só conseguiu marcar aos 76 minutos, depois de muito desperdício. Com vários jogadores do Bayern perto da baliza, o alemão Niklas Süle disparou de fora da área, com um desvio a trair o guarda-redes Pavlenka. O Bayern beneficiou, ainda, da expulsão de Veljkovic, aos 58 minutos, por duplo amarelo.

Com este resultado, o Bayern garante que manterá, no mínimo, um ponto de vantagem para o Borussia Dortmund, que só joga neste domingo.

Deste sábado, destaque, ainda, para o 6-0 imposto pelo Augsburgo ao Estugarda, um resultado que tranquiliza os primeiros na luta pela permanência e afunda, ainda mais, um Estugarda aflito.