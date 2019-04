Atlético “aperta”, mas Barcelona não treme

A vitória do Atlético de Madrid apelava a uma resposta à altura por parte do Barcelona e os catalães cumpriram-no: venceram a Real Sociedad, por 2-1, neste sábado, em partida da jornada 33 da Liga espanhola.

Com esta vitória, o Barcelona volta a ter nove pontos de vantagem para o Atlético de Madrid, enquanto a Real Sociedad – sem Kevin Rodrigues, lesionado – ocupa um tranquilo décimo lugar, mas pode perder terreno na luta pela Europa.

Em Camp Nou, com Nélson Semedo no “onze”, o Barcelona saiu na frente, com um golo de cabeça de Lenglet, após canto de Dembélé. Juanmi empatou aos 62 minutos, depois de isolado por Merino, mas Jordi Alba deu o triunfo ao Barcelona, dois minutos depois.