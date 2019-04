A colecção Livro B volta para nos assombrar

O lançamento de Recordações Fantásticas e Três Histórias Singulares, do escritor suíço Maurice Sandoz, assinala o regresso, agora com a chancela da E-Primatur, da Livro B, uma colecção de culto que a extinta editora Estampa lançou em 1970 e que, ao longo de 55 números, publicou literatura gótica e fantástica, histórias de horror e de humor, autores românticos, simbolistas, decadentistas, surrealistas, sempre com uma predilecção pela pequena pérola exótica em detrimento do mais reconhecido ou representativo.

