O Parlamento Europeu e as ameaças aos direitos das mulheres

O que tem feito o Parlamento Europeu para defender os direitos das mulheres? O programa Do Género entra em modo europeu com uma conversa com João Pimenta Lopes, vice-presidente da comissão sobre os direitos das mulheres e igualdade de género do Parlamento Europeu (FEMM).

O eurodeputado comunista foi relator de uma resolução sobre o retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na União Europeia, aprovada em Fevereiro deste ano pelo Parlamento Europeu.

Uma declaração de princípios numa altura em que, por toda a Europa, surgem ameaças não apenas contra migrantes e minorias étnicas, mas também contra os direitos das mulheres e das pessoas LGBTI.

O PÚBLICO viajou a Bruxelas a convite do Parlamento Europeu.