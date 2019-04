Incêndio leva à evacuação do Almada Forum

O centro comercial Almada Forum, no distrito de Setúbal, foi evacuado hoje à noite devido a um incêndio que, pelas 22h00, ficou dominado e não causou feridos, disse à Lusa fonte daquela superfície comercial e da Protecção Civil.

Segundo a fonte do Almada Forum, o incêndio ocorreu num dos restaurantes do centro, cerca das 21h00, tendo ficado circunscrito a esse estabelecimento. Além disso, adiantou, não há registo de feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, as chamas deflagraram numa conduta de extracção de fumos de um restaurante do centro comercial.

O incêndio está confinado à conduta e ficou dominado às 22h00, indicou o CDOS.

No local estão 19 operacionais, apoiados por seis veículos.