Alemanha prepara transferência de vítimas do acidente na Madeira

As autoridades madeirenses e alemães estão a ponderar a transferência para a Alemanha de pelo menos parte dos feridos do acidente de autocarro ocorrido quarta-feira na Madeira, que continuam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A articulação está a ser feita entre a direcção clínica do hospital madeirense e as equipas médicas alemãs que chegaram quinta-feira à região autónoma, integradas na comitiva do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas. Mas, a acontecer as evacuações só serão feitas a partir de amanhã.

“Hoje não haverá transferências de doentes para a Alemanha”, clarificou na manhã desta sexta-feira, em conferência de imprensa, o adjunto da direcção clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Miguel Reis, acrescentando que o avião-ambulância alemão não chegou à Madeira.

Neste momento, dois dias depois do despiste de autocarro com turistas alemães ter provocado 29 mortos e 27 feridos no Caniço (uma cidade a Leste do Funchal), continuam hospitalizados 16 vítimas: 14 de nacionalidade alemã e duas portuguesas.

“Das 28 vítimas que deram entrada no hospital, 11 tiveram alta hospitalar, e uma infelizmente faleceu”, disse Miguel Reis, especificando que dois feridos continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos, quatro estão nos Cuidados Intermédios Cirúrgicos, dois no Serviço de Cardiotorácica e oito na Ortopedia. Entre os feridos contam-se o motorista do autocarro, de 55 anos, e a guia turística de 29. Ambos portugueses.

O despiste, o mais trágico ocorrido nas estradas madeirenses, aconteceu no final da tarde de quarta-feira, quando a poucos metros do hotel onde estavam hospedados, a Quinta Splendida, o autocarro onde viajam descontrolou-se e caiu por uma ravina, até chocar contra uma moradia. As causas do acidente ainda não foram identificadas, mas a tese de avaria mecânica tem sido avançada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O grupo de turistas alemão estava na Madeira desde sábado passado para gozar uma semana de férias, e está a ser acompanhado por equipas de psicólogos do Serviço Regional de Saúde da Madeira e da Alemanha.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta tarde à Madeira. Vai passar pelo local do acidente, antes de visitar as vítimas no hospital. Durante a tarde, antes de regressar a Lisboa, participa em duas cerimónias religiosas. Uma católica, integrada nas celebrações da Páscoa. Outra Presbiterana, que será conduzida pela reverenda Ilse Berardo, pastora da Igreja Presbiteriana na Madeira, que tem acompanhado as vítimas do acidente.

Marcelo estará acompanhado por Heiko Maas, pelo embaixador da Alemanha em Lisboa, Christof Weil, e autoridades regionais.