A palavrinha de Marcelo

De quando em vez, Marcelo Rebelo de Sousa gosta de explicar o estilo de Presidência que exerce. Em Setembro, no podcast de Daniel Oliveira, defendia que procurava a “proximidade afectiva” com os portugueses mas evitando a “banalização”: “Eu sou como sou. Não mudei pelo facto de ter sido eleito Presidente. Quando me elegeram sabiam que, para o bem e para o mal, eu ia ser assim”.

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à sua conhecida pró-actividade e voluntarismo. Mas, convenhamos, há momentos em que esse estilo é desconcertante. Nas últimas semanas, essa forma de “ser como é” presta-se a gerar mais interrogações do que acenos.

Vejamos os casos. Em Fevereiro, quando se começou a discutir as relações familiares dentro dos gabinetes ministeriais, a primeira reacção do Presidente foi sublinhar “o mérito” e “a qualidade” das pessoas, independentemente da suas ligações familiares. Ignorou o assunto nos dias posteriores. E, passadas algumas semanas, acabaria por exigir publicamente que o Governo fizesse uma lei para regular a nomeação de familiares, indo ao ponto de revelar que fez uma parte do anteprojecto e que se preparava para o entregar ao primeiro-ministro, na habitual audiência semanal. “Esta matéria está nas mãos dos partidos, do Governo e do Parlamento, excepto numa parte que diz respeito à Presidência da República e em que eu tenho praticamente pronto já um projecto de diploma, mas que tem de ser submetido ao Governo porque o Presidente não tem poderes legislativos, sobre um regime de impedimentos na Presidência da República”, explicou aos jornalistas no início do mês. O que mudou? As sondagens que disseram que os portugueses não aceitavam tantas nomeações cruzadas de familiares de governantes?

Mais ou menos na mesma altura, era levantada uma das acusações mais graves que se ouviu sobre um Presidente da República em funções. O ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Vieira, foi ao Parlamento dizer que Marcelo mentira sobre uma conversa sobre as investigações ao roubo de Tancos que teve lugar durante uma visita aquelas instalações, no dia 4 de Julho de 2017.

“A reunião decorreu na presença de muitos oficiais, o senhor Presidente perguntou-me algumas coisas sobre a investigação e eu disse que não estava em condições de responder. Mas que estava preocupado com a decisão da procuradora-geral da República [em atribuir a investigação à Polícia Judiciária]. Ele disse que ia falar com a procuradora e ia dizer ao ministro da Defesa para falar com a ministra da Justiça”, afirmou o ex-director da PJM. Marcelo, que já antes garantira que tivera apenas uma mera conversa de circunstância, voltou a reafirmá-lo, indignado com o ressuscitar da acusação. É admissível uma suspeita destas?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por fim, a questão da greve dos motoristas de veículos pesados com materiais perigosos. Em Janeiro, quando viajou a bordo de um camião de mercadorias e colocou um vídeo sobre isso no site da Presidência da República, mostrou-se compreensivo sobre as reivindicações destes profissionais em querer baixar a idade da reforma. “Na questão da idade da reforma e das cargas e descargas, no que for possível, [vou] explicar a quem de direito e, desde já, aos portugueses”, prometeu.

Agora que surgiu outro grupo do sector com novas queixas, o Presidente da República puxou em público primeiro as orelhas ao Governo, em vez de aproveitar para fazer um apelo aos grevistas para que cumprissem os serviços mínimos ou aos portugueses para não acorrerem de modo irracional às bombas de gasolina.

Esta sucessão de intervenções resume bem o tipo de Presidência de Marcelo, “para o bem e para o mal”, como o próprio gosta de avisar.